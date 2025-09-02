Прямо сейчас:
Подозревают в убийстве матери и младшего брата - в крымском селе Войково произошла трагедия
Подозревают в убийстве матери и младшего брата — в крымском селе Войково произошла трагедия

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:03 02.09.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя села Войково, подозреваемого в совершении убийства своих родственников.

Установлено, что ранним утром 29 августа в частном доме в ходе семейного конфликта молодой человек нанес несколько ударов ножом в область головы и тела своему 23-летнему брату и матери, от которых потерпевшие скончались на месте.

Особо тяжкое преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками МВД по Республике Крым. Подозреваемый был оперативно задержан. Проведены первоначальные неотложные следственные действия.

В настоящее время в суде решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

