Подозревают в убийстве матери и младшего брата — в крымском селе Войково произошла трагедия

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя села Войково, подозреваемого в совершении убийства своих родственников.
Установлено, что ранним утром 29 августа в частном доме в ходе семейного конфликта молодой человек нанес несколько ударов ножом в область головы и тела своему 23-летнему брату и матери, от которых потерпевшие скончались на месте.
Особо тяжкое преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками МВД по Республике Крым. Подозреваемый был оперативно задержан. Проведены первоначальные неотложные следственные действия.
В настоящее время в суде решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
