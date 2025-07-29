Подписан закон, направленный на защиту жилищных прав бывших членов семьи собственника, отказавшихся от приватизации жилого помещения﻿

Федеральный закон от 23.07.2025 N 233-ФЗ «О внесении изменений в статьи 85 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 19 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»

Законом установлено, что в случае изъятия жилого помещения у его собственника в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд бывшие члены семьи собственника, которые отказались от участия в приватизации такого жилого помещения, сведения о которых внесены в ЕГРН и которые имели равное с собственником право пользования жилым помещением на момент приватизации, приобретают право на предоставление им жилого помещения по договору социального найма вне очереди при условии, что:

для них это жилое помещение является единственным пригодным для постоянного проживания;

они приняты на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении или имеют право состоять на таком учете.

При невозможности предоставления жилого помещения вне очереди таким лицам могут быть предоставлены жилые помещения маневренного фонда для временного проживания, а также может быть предоставлено жилое помещение на иных законных основаниях или выплачено денежное возмещение.

Кроме того, принятым законом закреплены основания предоставления денежного возмещения взамен другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма с письменного согласия всех членов семьи, в том числе временно отсутствующих.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 2, вступающей в силу с 1 сентября 2025 года.

источник: КонсультантПлюс