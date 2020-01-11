Подписан закон, расширяющий спектр действий нотариусов, совершаемых с применением цифровых технологий

Действие закона распространяется на нотариусов, Федеральную нотариальную палату, а также лиц, обращающихся за совершением нотариальных действий или которым предоставляются результаты совершения нотариальных действий. Внесенными изменениями, в частности:

обеспечивается возможность автоматизированной проверки информации о нотариальном документе с использованием машиночитаемой маркировки, размещенной на документе;

определяются правила взаимодействия единой информационной системы нотариата с иными информационными системами;

допускается право нотариуса устанавливать личность гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия, посредством единой биометрической системы;

обеспечивается возможность представления сведений об открытии наследственного дела с использованием сети «Интернет»;

предусматривается возможность удаленного обращения лиц за совершением нотариального действия, в числе которых свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг, взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника по исполнительной надписи нотариуса, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества;

устанавливается возможность удостоверения сделки двумя и более нотариусами посредством единой информационной системы нотариата;

расширяется перечень документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов (в указанный перечень включены договоры поручительства, предусматривающие солидарную ответственность поручителя по кредитному договору, а также договоры об оказании услуг связи в случае неисполнения обязательств по оплате услуг в сроки, установленные в договоре, при наличии в указанных договорах условия о возможности взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса).

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу со дня его официального опубликования.