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Нотариусы перешли на новый документооборот

Подписан закон, расширяющий спектр действий нотариусов, совершаемых с применением цифровых технологий

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 11:23 11.01.2020

Действие закона распространяется на нотариусов, Федеральную нотариальную палату, а также лиц, обращающихся за совершением нотариальных действий или которым предоставляются результаты совершения нотариальных действий. Внесенными изменениями, в частности:

  • обеспечивается возможность автоматизированной проверки информации о нотариальном документе с использованием машиночитаемой маркировки, размещенной на документе;
  • определяются правила взаимодействия единой информационной системы нотариата с иными информационными системами;
  • допускается право нотариуса устанавливать личность гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия, посредством единой биометрической системы;
  • обеспечивается возможность представления сведений об открытии наследственного дела с использованием сети «Интернет»;
  • предусматривается возможность удаленного обращения лиц за совершением нотариального действия, в числе которых свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг, взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника по исполнительной надписи нотариуса, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества;
  • устанавливается возможность удостоверения сделки двумя и более нотариусами посредством единой информационной системы нотариата;
  • расширяется перечень документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов (в указанный перечень включены договоры поручительства, предусматривающие солидарную ответственность поручителя по кредитному договору, а также договоры об оказании услуг связи в случае неисполнения обязательств по оплате услуг в сроки, установленные в договоре, при наличии в указанных договорах условия о возможности взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса).

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу со дня его официального опубликования.

Источник: Нотариальная палата Севастополя

Подписан закон, расширяющий спектр действий нотариусов, совершаемых с применением цифровых технологий

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