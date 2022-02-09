Подписано соглашение между Советом министров РК и «Крымской железной дорогой»

Между Советом министров РК и ФГУП «Крымская железная дорога» – крупнейшим транспортным предприятием полуострова – было подписано соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта до конца 2025 года. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Это важный шаг для развития не только железнодорожной отрасли в регионе, но и социально-экономической сферы. Двустороннее сотрудничество позволит повысить уровень транспортной обеспеченности полуострова, эффективно реализовывать инвестиционные проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры в республике, установить взаимовыгодное партнёрство с промышленными предприятиями Крыма, а также укрепить взаимодействие по вопросам транспортной безопасности, — сказал Юрий Гоцанюк.

По словам Премьер-министра Крыма, среди приоритетов взаимодействия – развитие и модернизация инфраструктуры пассажирского комплекса, увеличение грузооборота и повышение качества оказания сервисных услуг в сфере транспортно-логистического обслуживания.

ФГУП «Крымская железная дорога» является крупнейшим транспортным предприятием Республики Крым и играет важнейшую роль в обеспечении транспортной доступности как в рамках Республики Крым, так и на межрегиональном уровне. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков Республики Крым и работодателем, обеспечивающим рабочими местами до 7 500 человек.

Фото и материалы: пресс-служба Председателя Совета министров РК.

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