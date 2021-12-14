Подписано соглашение о полноценном торговом сотрудничестве между Донбассом и Крымом

В Донецке прошла рабочая встреча «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса в связи с принятием Указа президента Российской Федерации от 15.11.2021 № 657». В ней приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, члены правительств и депутаты ЛДНР, а также представители РФ, Южной Осетии, чиновники и бизнесмены.

Итогом рабочей встречи стало подписание соглашений между руководителями промышленных предприятий. В частности, подписано соглашение о полноценном торговом сотрудничестве между Донбассом и Крымом. Молодые республики будут поставлять полуострову продукцию металлургии и зерно.

В Крыму идёт большое количество строек, и, в первую очередь, это будет (поставляться из ЛДНР – прим.) металлургия. Также сегодня будет заключено соглашение о поставках зерна на крымские хлебокомбинаты для производства хлеба. Также ежемесячно будет поставляться две тысячи тонн пшеницы, – рассказал член совета ИК «Россия – Донбасс» Ярослав Тибекин.

Кроме того, Центр экономического взаимодействия Республик заключил соглашения с ООО «Карелприродресурс», Ассоциацией работодателей и предпринимателей Луганской Народной Республики, ТК «Железные дороги Донбасса».

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