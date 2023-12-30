Подразделения МЧС Крыма переведены в режим повышенной готовности

По словам Сергея Садаклиева, на время праздничных дней приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, усилен надзор за безаварийной работой объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. С диспетчерами Системы -112 проведены дополнительные инструктажи.

По его словам, главам администраций муниципальных образований Республики Крым необходимо обязать руководителей обслуживающих торговых предприятий не допускать несанкционированную продажу пиротехнических изделий на территориях рынков.

Особое внимание, по мнению Сергея Садаклиева, необходимо уделить детской безопасности:

Обращаю внимание, что дети находятся на каникулах! Многие из них часто предоставлены сами себе, что влечет за собой определенные риски. Уделите внимание своим детям и не оставляйте их без присмотра!, — подчеркивает министр.

Кроме этого, Сергей Садаклиев сообщил, что в связи с тем, что многие крымчане и гости полуострова на новогодние и рождественские праздники отправятся на отдых в горно-лесную местность, в местах с массовым пребыванием людей, на туристических маршрутах и стоянках также усилено патрулирование спасателей ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» совместно с членами Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Республики Крым. В свою очередь на объектах культового значения, в храмах и церквях, ведется превентивная работа по предупреждению пожаров, а именно: проверяются наличие и исправность первичных средств пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения и состояние эвакуационных выходов. Дополнительно проводятся инструктажи со священнослужителями по действиям в случае возникновения пожара», — отметил Сергей Садаклиев.

Крымские спасатели напоминают жителям и гостям Крымского полуострова о том, что использование пиротехнических средств запрещено Указом Главы Республики Крым от 09.09.2022 г. № 214-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 24 февраля 2022 года № 32-У» использование пиротехнических средств на всей территории Республики Крым запрещено.

Соблюдайте все правила предосторожности, и тогда встреча Нового года принесет вам только радость и удовольствие!