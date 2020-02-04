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Подрядчик по реконструкции ул. Большая Морская будет сотрудничать с Херсонесом
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Подрядчик по реконструкции ул. Большая Морская будет сотрудничать с Херсонесом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:06 04.02.2020

Все находки, обнаруженные в ходе реконструкции ул. Большая Морская будут изучаться профильными специалистами музея-заповедника Херсонес Таврический. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Владимир Базаров.

Компания-подрядчик, которая выполняет работы по реконструкции Большой Морской, заключила долгосрочный договор с Херсонесом на сопровождение работ по отслеживанию и оценке всех находок, обнаруженных в ходе реконструкции. Специалисты уже изучают обнаруженный водовод на пл. Ушакова и предположительно остатки трамвайных рельсов на пл. Лазарева. На время исследования учеными, строители на этих участках не работали. Долгосрочный контракт, заключенный с учеными на все время работ позволит оперативно проводить все исследования, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Владимира Базарова.

Чиновник также призвал экспертов, не спекулировать на теме реконструкции центральной улицы. Выводы о ценности всех находок будут сделаны учеными, а результаты публично обнародованы.

Подрядчик по реконструкции ул. Большая Морская будет сотрудничать с Херсонесом

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