Подрядчик по реконструкции ул. Большая Морская будет сотрудничать с Херсонесом

Все находки, обнаруженные в ходе реконструкции ул. Большая Морская будут изучаться профильными специалистами музея-заповедника Херсонес Таврический. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Владимир Базаров.

Компания-подрядчик, которая выполняет работы по реконструкции Большой Морской, заключила долгосрочный договор с Херсонесом на сопровождение работ по отслеживанию и оценке всех находок, обнаруженных в ходе реконструкции. Специалисты уже изучают обнаруженный водовод на пл. Ушакова и предположительно остатки трамвайных рельсов на пл. Лазарева. На время исследования учеными, строители на этих участках не работали. Долгосрочный контракт, заключенный с учеными на все время работ позволит оперативно проводить все исследования, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Владимира Базарова.

Чиновник также призвал экспертов, не спекулировать на теме реконструкции центральной улицы. Выводы о ценности всех находок будут сделаны учеными, а результаты публично обнародованы.