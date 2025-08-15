Подробности обрушения строительного крана в Севастополе. Погиб один человек, двое — пострадали

Сообщение о падении конструкции в районе проспекта Октябрьской Революции поступило в экстренные службы в 10 часов 4 минуты. К сожалению, 1 человек погиб, двое получили травмы. У одного рабочего перелом ноги, у другого – рваная рана верхней конечности, оба госпитализированы.

Обрушение конструкций башенного крана на автомобильный кран произошло с высоты около 45-ти метров при монтажных работах. На место прибыли экстренные службы, в том числе МЧС России. К сожалению, один человек погиб, двое пострадали. На данный момент ведутся следственные мероприятия, – комментирует Максим Почалов, заместитель начальника 1 ПСО ФПС ГПС, начальник 6 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Севастополю.

На месте задействовались 29 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 специалистов и 3 автомобиля.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

