Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Подробности обрушения строительного крана в Севастополе. Погиб один человек, двое — пострадали
Новости Республики
Подробности обрушения строительного крана в Севастополе. Погиб один человек, двое - пострадали

Подробности обрушения строительного крана в Севастополе. Погиб один человек, двое — пострадали

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:26 15.08.2025

Сообщение о падении конструкции в районе проспекта Октябрьской Революции поступило в экстренные службы в 10 часов 4 минуты. К сожалению, 1 человек погиб, двое получили травмы. У одного рабочего перелом ноги, у другого – рваная рана верхней конечности, оба госпитализированы.

Обрушение конструкций башенного крана на автомобильный кран произошло с высоты около 45-ти метров при монтажных работах. На место прибыли экстренные службы, в том числе МЧС России. К сожалению, один человек погиб, двое пострадали. На данный момент ведутся следственные мероприятия, – комментирует Максим Почалов, заместитель начальника 1 ПСО ФПС ГПС, начальник 6 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Севастополю.

На месте задействовались 29 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 специалистов и 3 автомобиля.

Узнайте больше:  Поздравление Главы Крыма с праздником Рождества святителя Николая Чудотворца

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x