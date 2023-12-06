Подсчитали: средняя удовлетворенность сроками выплат по ОСАГО составила 92%

В среднем 52% автомобилистов готовы рекомендовать своего страховщика ОСАГО родственникам и знакомым. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской компанией ORO. Индекс NPS (Net Promoter Score) страховых компаний-участников исследования, предоставляющих услуги ОСАГО, находится в диапазоне от 34 до 74 пунктов. Он показывает, насколько клиенты удовлетворены услугами страховой компании и готовы рекомендовать ее полис друзьям и знакомым.

Ключевой драйвер высоких оценок – скорость урегулирования страхового случая, включая скорость начисления выплат и оформления документов в целом.

Заместитель руководителя департамента логистики и маркетинга Финансового университета при Правительстве РФ Дарья Швандар согласна с авторами исследования и напоминает, что в июле этого года было запущено удаленное урегулирование убытка после ДТП в рамках ОСАГО.

Если авария оформлена по Европротоколу, дистанционное урегулирование убытков по ОСАГО сэкономит время автовладельцев как на заполнение документов – все данные подгрузятся автоматически, если есть в системе, так и на посещение офиса страховой. В итоге разъехаться после аварии можно уже через 15-20 минут, а выплату получить – зачастую уже в этот же день, – говорит Швандар.

Если авария оформлена по Европротоколу, больше нет необходимости идти в офис страховой компании с кипой документов – все данные подгрузятся автоматически, если есть в системе.

Также важно качество обслуживания, включая качество взаимодействие с сотрудниками страховой компании. Кроме того, одним из ключевых факторов, потенциально способным повысить лояльность клиентов-автомобилистов, является простота и понятность процессов, связанных со всеми процессами, сопутствующими как покупке полиса ОСАГО, так и урегулированию страхового случая. Эксперты отмечают, что необходимо обеспечить понятные клиентам процессы и качественную консультацию, в частности давать разъяснение по поводу суммы выплат и варианта компенсации.

Что касается размера выплат, то, вопреки мнению оппонентов существующей системы ОСАГО, средняя удовлетворенность размером выплат составила 74%, а у некоторых компаний – достигает почти 90%.

Это достаточно высокий показатель для такого рода опросов, – подчеркивает Дарья Швандар. – Недовольные клиенты есть практически всегда и у всех. К слову, традиционно NPS выше 30% можно считать хорошим, более 50% – отличным, а более 70% – выдающимся.

Говоря о сроках выплат, клиенты страховых компаний почти всегда ими довольны (от 88 до 95%). При этом скорость обслуживания является первым аргументом для рекомендации компании (в среднем 36% положительных упоминаний промоутеров (сторонников компании) – «быстро»). Оперативность важна как при начислении выплат (в среднем 17% упоминаний «быстро начислили»), так и при оформлении документов в целом (9% – «быстро рассмотрели, приняли решение», 5% – «быстро оформили документы», 4% – «быстрая оценка/осмотр»).

источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»