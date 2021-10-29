Подсказка эксперта: как через портал «Госуслуги» узнать о «приписках» в больницах и поликлиниках

В начале октября был опубликован приказ Минздрава России, согласно которому граждане через сайт «Госуслуги» будут получать информацию об оказанной им по ОМС медицинской помощи и о ее стоимости. Эксперт Всероссийского союза страховщиков к.м.н. Сергей Шкитин рассказал, какая информация станет доступна гражданам и как это поможет выявлять «приписки» медорганизаций.

В системе обязательного медицинского страхования все медицинские организации получают деньги за факт оказания медицинской помощи пациентам. Чем большему количеству пациентов помогли в конкретном медучреждении, тем больше денег оно получит – так работает установленный законом принцип «деньги идут вслед за пациентом». Вкупе с возможностью выбора гражданином медицинской организации это должно стимулировать медучреждения привлекать пациентов, конкурируя друг с другом и способствовать повышению качества медицинской помощи. Однако на практике руководство некоторых больниц и поликлиник периодически использует так называемые «приписки» (диспансеризация, случаи госпитализации), чтобы получать деньги за помощь, которой не было. Некоторые недобросовестные руководители больниц и поликлиник действительно используют «приписки», чтобы получить от государства, а фактически от нас с вами – налогоплательщиков, деньги за якобы оказанную медицинскую помощь, которая «оказана» только на бумаге, – объясняет Сергей Шкитин. – Например, поликлиника в ряде случаев оформляет медицинскую документацию по отдельным медицинским услугам, финансируемым за рамками подушевого норматива, а также за диспансеризацию, несмотря на то, что их не проводит. К концу года с таких «приписок» набегает приличная сумма. Проблема в том, что на эти «приписки» могут тратиться деньги ОМС – их можно было бы потратить на действительно необходимую, показанную медицинскую помощь. Легитимно выявлять приписки по ОМС можно по результатам экспертиз, которые проводят страховые компании, – для этого по результатам таких экспертиз применяется система финансовых санкций к медицинским организациям, стимулирующая их соблюдать закон. Для того, чтобы денег в системе ОМС было достаточно, для выявления приписок требуется участие застрахованных граждан. Застрахованный гражданин на портале «Госуслуг» вправе запросить информацию об оказанной медицинской помощи, а затем, получив официальный электронный документ, сравнить, действительно ли он получал медицинскую помощь в объеме, поданном на оплату медорганизациями на его имя за конкретные даты с конкретным диагнозом.

Многие граждане тогда обнаружили, что они якобы ходили в поликлиники, обследовались, находили поставленные им «диагнозы». Обо всем этом много писали в социальных сетях, однако по закону страховые компании зачастую проверяют не более 10% страховых случаев.

Теперь все граждане, зарегистрированные на портале «Госуслуги», будут получать оповещения с информацией об оказанной им медицинской помощи и ее стоимости по факту. В результате «приписки» можно будет выявлять практически в режиме онлайн. По факту проведения экспертиз это позволит возвращать в систему ОМС бюджетные средства, которые будут расходоваться на подтвержденные со стороны медучреждений объёмы медпомощи, повысить эффективность её планирования.

Если вы обнаружили «приписку» – медицинскую помощь, которую вы реально не получали – нужно сообщить об этом в вашу страховую компанию, которая выдавала вам полис ОМС. У каждой страховой компании есть круглосуточная телефонная «горячая линия», номер которой указан на полисе ОМС.