Подсказка: как попасть на КПП «Джанкой» после перекрытия моста в Запорожской области

Движение по автомобильному мосту в направлении контрольно-пропускного пункта «Джанкой» временно приостановлено после атак ВСУ минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, сообщив схему объезда. Минувшей ночью ВСУ предприняли попытки атаковать автомобильный мост в направлении контрольно-пропускного пункта «Джанкой».
В целях безопасности движение по мосту временно остановлено. Проезд осуществляется в объезд по следующей схеме: Мелитополь – Новоалексеевка – Новотроицкое – Чаплинка – Мирное – Армянск, – сообщил Балицкий в «МАКС».
Он рекомендовал водителям учитывать временную схему при планировании поездок и выбирать именно этот путь следования.
На месте работают профильные службы. Будьте бдительны и сохраняйте спокойствие. Следите за официальными сообщениями, – призвал губернатор.
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