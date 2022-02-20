Подведены итоги интернет-голосования на лучшую фотографию проекта «Зима в Крыму»

Подведены
Победителем интернет-голосования стала фотография
В виртуальной выставке приняли участие 190 профессиональных и самодеятельных фотографов из 23 муниципальных образований Республики Крым, представившие более 600 прекрасных и интересных кадров.
В связи с большим объемом замечательных фотографий организаторами было принято решение выбрать самые оригинальные и удачные, которыми признаны
Все участники будут награждены благодарностями, а лучшие – дипломами.
Фото и материалы предоставлены пресс-службой министерства культуры РК. Больше фото —
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