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Подведены итоги интернет-голосования на лучшую фотографию проекта «Зима в Крыму»

Подведены итоги интернет-голосования на лучшую фотографию проекта «Зима в Крыму»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:39 20.02.2022

Подведены итоги интернет-голосования на лучшую фотографию по мнению зрителей республиканского проекта «Зима в Крыму». Об этом сообщили в министерстве культуры Крыма.

Победителем интернет-голосования стала фотография «Зимнее утро в Гагаринском парке» Александры Сафроновой (Сусанинский Дом культуры Первомайского района).

Подведены итоги интернет-голосования на лучшую фотографию проекта «Зима в Крыму»

Фотовыставку организовали сотрудники отделения культуры и народных ремесел Центра народного творчества Республики Крым при поддержке Министерства культуры Республики Крым в дистанционном формате.

В виртуальной выставке приняли участие 190 профессиональных и самодеятельных фотографов из 23 муниципальных образований Республики Крым, представившие более 600 прекрасных и интересных кадров.

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В связи с большим объемом замечательных фотографий организаторами было принято решение выбрать самые оригинальные и удачные, которыми признаны 55 фотографий 37 авторов.

Все участники будут награждены благодарностями, а лучшие – дипломами.

Фото и материалы предоставлены пресс-службой министерства культуры РК. Больше фото — ЗДЕСЬ.


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