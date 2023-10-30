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Подведены итоги Республиканского фестиваля-конкурса живописи «Краски »

Подведены итоги Республиканского фестиваля-конкурса живописи «Краски Крыма»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Культура Крыма 14:37 30.10.2023

В Центральной библиотеке Крыма при поддержке министерства культуры РК состоялся финал детского Республиканского фестиваля-конкурса живописи «Краски Крыма».

Подведены итоги Республиканского фестиваля-конкурса живописи «Краски Крыма»

Организатор творческого проекта — Центр народного творчества Республики Крым.

Подведены итоги Республиканского фестиваля-конкурса живописи «Краски Крыма»

Экспертный совет, в состав которого вошли известные деятели искусств Крыма, определил победителей фестиваля-конкурса в заявленных возрастных категориях.

Подведены итоги Республиканского фестиваля-конкурса живописи «Краски Крыма»

Обладателями Гран-при стали Лея Согоян (Центр детского творчества города Алушты, изостудия «Кубик») и Кристина Хуршудова (Семейная изостудия при Симферопольском художественном музее).

Подведены итоги Республиканского фестиваля-конкурса живописи «Краски Крыма»

В возрастной категории до 11 лет:

Лауреат I степени — Лада Лаврентьева (Центр детского творчества города Алушты, художественная студия «АРТ — КОЛИБРИ»);

Лауреат II степени — Варвара Жижко (Городской Дом культуры, г. Керчь);

Лауреат III степени — Мариелла Бинетто (Городской Дом культуры, г. Керчь).

Подведены итоги Республиканского фестиваля-конкурса живописи «Краски Крыма»

 В возрастной категории от 11 до 17 лет:

Лауреат I степени — Максим Позняк (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Радуга», г. Симферополь);

Лауреат II степени — Илья Злотников (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Радуга», г. Симферополь);

Лауреат III степени — Вероника Ворончук (Изостудия «ARTВишенка», пгт Зуя Белогорского района).

Подведены итоги Республиканского фестиваля-конкурса живописи «Краски Крыма»

Все финалисты, а также победители фестиваля-конкурса награждены дипломами и памятными подарками. Торжественная церемония сопровождалась выступлениями юных вокалистов культурно-досуговых учреждений Симферополя.

Подведены итоги Республиканского фестиваля-конкурса живописи «Краски Крыма»

Материалы: пресс-служба министерства культуры РК. Фото: Центр народного творчества РК.

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