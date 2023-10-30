Подведены итоги Республиканского фестиваля-конкурса живописи «Краски Крыма»

В Центральной библиотеке Крыма при поддержке министерства культуры РК состоялся финал детского Республиканского фестиваля-конкурса живописи «Краски Крыма».

Организатор творческого проекта — Центр народного творчества Республики Крым.

Экспертный совет, в состав которого вошли известные деятели искусств Крыма, определил победителей фестиваля-конкурса в заявленных возрастных категориях.

Обладателями Гран-при стали Лея Согоян (Центр детского творчества города Алушты, изостудия «Кубик») и Кристина Хуршудова (Семейная изостудия при Симферопольском художественном музее).

В возрастной категории до 11 лет:

Лауреат I степени — Лада Лаврентьева (Центр детского творчества города Алушты, художественная студия «АРТ — КОЛИБРИ»);

Лауреат II степени — Варвара Жижко (Городской Дом культуры, г. Керчь);

Лауреат III степени — Мариелла Бинетто (Городской Дом культуры, г. Керчь).

В возрастной категории от 11 до 17 лет:

Лауреат I степени — Максим Позняк (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Радуга», г. Симферополь);

Лауреат II степени — Илья Злотников (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Радуга», г. Симферополь);

Лауреат III степени — Вероника Ворончук (Изостудия «ARTВишенка», пгт Зуя Белогорского района).

Все финалисты, а также победители фестиваля-конкурса награждены дипломами и памятными подарками. Торжественная церемония сопровождалась выступлениями юных вокалистов культурно-досуговых учреждений Симферополя.

Материалы: пресс-служба министерства культуры РК. Фото: Центр народного творчества РК.