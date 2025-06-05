Подвели итоги фестиваля детского творчества «Крымский вундеркинд»-2025 в номинации «Юный финансист»

Ирина Кивико вручила лауреатам конкурса дипломы и памятные подарки.

Конкурс «Крымский вундеркинд» позволяет нашим детям раскрыться, показать свой творческий потенциал. Всех ребят поздравляю с участием, а победителей — с победой. Хочу выразить особую благодарность учителям и наставникам за их труд, за то, что помогаете ребятам принять участие в конкурсе. Родителям большое спасибо за прекрасных детей, неравнодушных, активных, участвующих в общественной жизни Крыма. Я верю, что наше будущее будет прекрасным, потому, что есть такие талантливые дети, как вы. Вы – большие молодцы, вы очень талантливые и инициативные, вы – самые лучшие, — сказала, обращаясь к участникам мероприятия Ирина Кивико.

Справка: Фестиваль, организатором которого уже 16 год выступает Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования, проходил под патронатом Министерства образования, науки и молодежи РК и Министерства финансов РК.

Основной целью фестиваля является поиск, выявление, развитие и поддержка одарённых детей Крыма в различных отраслях искусства, науки и других сферах деятельности, а также популяризация детского и юношеского творчества.

источник: пресс-служба Министерства финансов РК