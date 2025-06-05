Подвели итоги фестиваля детского творчества «Крымский вундеркинд»-2025 в номинации «Юный финансист»

Заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико поздравила победителей фестиваля детского творчества «Крымский вундеркинд»-2025 в номинации «Юный финансист». Мероприятие проводилось на площадке республиканского Дворца профсоюзов.
Организатором фестиваля, стартовавшего в 2009 году, выступает Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования.
Приятно отметить, что из года в год растет количество номинантов и качественный уровень работ по финансовой тематике, и, конечно, в целом уровень подготовки участников конкурса по всем творческим направлениям. И в этом году на конкурс в рамках 11 номинаций участники представили в том числе стихотворения, сказки, книги-самоделки, песни, спортивные, творческие, музыкальные и театральные номера, видеоролики, лэпбуки. Также впечатляет количество поданных заявок на конкурс и число лауреатов: по итогам конкурса-2025 поступило 280 заявок из разных уголков Крыма от школьников в возрасте от 5 до 16 лет, лауреатами стали 49, — подчеркивает Ирина Кивико.
Она добавила, что в этом году в рамках номинации «Юный финансист» работы особо интересные и содержательные. Победителями стали 5 школьников из 30 подавших заявки на участие.
Меня, как министра финансов, очень радует, что у нас все больше становится юных финансистов, которые готовят замечательные разные творческие работы. Ваши желания к познанию нового, нестандартное мышление, креативность позволили вам не только поучаствовать, но и победить, — сказала в адрес победителей в номинации «Юный финансист» Ирина Кивико.
Вице-премьер рассказала, что диплом I степени получили Алексей Антифеев (СОШ № 7 им. А. В. Мокроусова с углублённым изучением английского языка», г. Симферополь) за создание книжки-самоделки «Басня «Куница-белодушка» и Коллектив «СЭЛики» (Симферопольский экономический лицей) за создание видеоролика «СЭЛики: финансовая грамотность».
Диплом II степени получили Вайс Дарья (Крымская гимназия-интернат для одаренных детей, г. Симферополь) за создание видеоролика «Реализация масштабных проектов, направленных на модернизацию экономики Крыма» и Китаева Полина (Симферопольская академическая гимназия) за написание стихотворения «Бюджет Крыма».
Диплом III степени получил Сейдаметов Селим (Чистенская школа-гимназия имени Героя Социалистического Труда И. С. Тарасюка, Симферопольский р-н) за написание басни «Мартышка и налоги».
Ирина Кивико вручила лауреатам конкурса дипломы и памятные подарки.
Конкурс «Крымский вундеркинд» позволяет нашим детям раскрыться, показать свой творческий потенциал. Всех ребят поздравляю с участием, а победителей — с победой. Хочу выразить особую благодарность учителям и наставникам за их труд, за то, что помогаете ребятам принять участие в конкурсе. Родителям большое спасибо за прекрасных детей, неравнодушных, активных, участвующих в общественной жизни Крыма. Я верю, что наше будущее будет прекрасным, потому, что есть такие талантливые дети, как вы. Вы – большие молодцы, вы очень талантливые и инициативные, вы – самые лучшие, — сказала, обращаясь к участникам мероприятия Ирина Кивико.
Справка: Фестиваль, организатором которого уже 16 год выступает Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования, проходил под патронатом Министерства образования, науки и молодежи РК и Министерства финансов РК.
Основной целью фестиваля является поиск, выявление, развитие и поддержка одарённых детей Крыма в различных отраслях искусства, науки и других сферах деятельности, а также популяризация детского и юношеского творчества.
источник: пресс-служба Министерства финансов РК
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