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Подземный переход в центре Симферополя украсят изображения достопримечательностей Крыма
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Подземный переход в центре Симферополя украсят изображения достопримечательностей Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:21 27.01.2025

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