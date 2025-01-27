Подземный переход в центре Симферополя украсят изображения достопримечательностей Крыма

Сегодня художники начали роспись стен подземного перехода на проспекте Кирова, нанося изображения известных мест и визитных карточек Крыма.
Облагораживание подземного перехода осуществляется администрацией города Симферополя совместно с Госкомитетом молодежной политики Республики Крым. Ранее в подземном переходе были выполнены работы по косметическому стен и сводов, а также установлены камеры видеонаблюдения, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
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