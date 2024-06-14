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Поджог и убийство в Нижнегорском районе . 62-летний «сынуля» погубил своего 97-летнего отца
Фото: Следком

Поджог и убийство в Нижнегорском районе Крыма. 62-летний «сынуля» погубил своего 97-летнего отца

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 15:21 14.06.2024

Житель Нижнегорского района Крыма обвиняется в убийстве отца путем поджога.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и г. Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка городского типа Нижнегорский, обвиняемого в убийстве 97-летнего отца (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Белогорским межрайонным следственным отделом установлено, что 62-летний мужчина, находясь в своем доме по ул. Первомайской вместе с отцом, за которым осуществлял уход, намерено поджог в нескольких комнатах легковоспламеняющиеся бытовые предметы. После сын покинул горящий дом, оставив малоподвижного пожилого отца в одной из комнат. Пенсионер не смог самостоятельно выбраться из помещения, скончавшись от полученных ожогов, — сообщили в Следственном комитете.

На месте преступления следователями и следователями-криминалистами проведены тщательные осмотры, изъяты образцы для проведения судебных экспертиз.

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Во взаимодействии с сотрудниками полиции фигурант был задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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