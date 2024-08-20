Поехать в отпуск с женой или мужем удается только каждому второму работающему жителю Крыма

В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Крыма, состоящие в браке или отношениях, где оба имеют постоянную работу.

В этом году 52% крымчан уже провели или планируют провести отпуск с женой или мужем. 3 из 10 опрошенных (31%) из-за различных обстоятельств не удалось взять отпуск в одно время. 7% участников опроса признались, что они не согласовывали отпуска с партнёром, потому что не хотят отдыхать вместе: «Чтобы оба одновременно без денег не остались». Чем моложе респонденты, тем чаще они планируют отпуск в одно время со вторыми половинами. Среди горожан моложе 34 лет таких 62%, а среди опрошенных старше 45 лет — 51%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Те, кто состоит в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 54 и 42% соответственно.

Время проведения: 10—19 августа 2024 года

Просмотры: 9