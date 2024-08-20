Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Поехать в отпуск с женой или мужем удается только каждому второму работающему жителю Крыма
актуально в республике
Поехать в отпуск с женой или мужем удается только каждому второму работающему жителю
фото: pikist.com

Поехать в отпуск с женой или мужем удается только каждому второму работающему жителю Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:58 20.08.2024

В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Крыма, состоящие в браке или отношениях, где оба имеют постоянную работу.

В этом году 52% крымчан уже провели или планируют провести отпуск с женой или мужем. 3 из 10 опрошенных (31%) из-за различных обстоятельств не удалось взять отпуск в одно время. 7% участников опроса признались, что они не согласовывали отпуска с партнёром, потому что не хотят отдыхать вместе: «Чтобы оба одновременно без денег не остались». Чем моложе респонденты, тем чаще они планируют отпуск в одно время со вторыми половинами. Среди горожан моложе 34 лет таких 62%, а среди опрошенных старше 45 лет — 51%, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Те, кто состоит в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 54 и 42% соответственно.

Узнайте больше:  Авария на водоводе: в двух населенных пунктах Крыма ожидают перебои с водой

Время проведения: 10—19 августа 2024 года

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.