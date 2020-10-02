Поезда «Таврия» этим летом перевезли в Крым и обратно, на материк свыше полумиллиона пассажиров

Более 500 тысяч пассажиров перевезли в Крым и в обратном направлении, на материк поезда «Таврия» с начала курортного сезона. Об этом сообщает пресс-служба оператора железнодорожных пассажирских перевозок — компании «Гранд Сервис Экспресс».

С открытием курортного сезона поездами «Таврия» перевезено более 500 тысяч пассажиров. География маршрутов включает 10 направлений и охватывает свыше 30 крупных населенных пунктов страны. Самым востребованным маршрутом летом 2020 года оказался «Москва – Симферополь», что составило 13% от всего пассажиропотока в летний период, – говорится в сообщении.

Поезда «Таврия» связывают Симферополь с Москвой, Кисловодском, Вологдой, Екатеринбургом, Севастополь с Москвой и Санкт-Петербургом, также поезда отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова в Евпаторию. Круглогодичные поезда из Екатеринбурга в Крым и обратно курсируют двумя разными маршрутами: через Волгоград и Казань. Также этим летом были запущены новые маршруты поездов «Таврия», которые связали Симферополь с Адлером и Ростовом-на-Дону.

Этим летом больше всего отдыхающих направлялись до станций Симферополь и Севастополь из Москвы и Ростова-на-Дону. Согласно статистике, каждый четвёртый пассажир – это ребенок, путешествующий с семьей, средний возраст взрослых пассажиров составил 35-45 лет.

Пассажиры поездов, курсирующих в Крым и обратно, в среднем проследовали 1 542 км. Крымский мост пересекли 78% пассажиров, из них 20% в дневное время, в ночное – 80%, — уточняет пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Отметим, что летом пассажирам поездов «Таврия» были доступны стыковочные маршруты с автобусами и пригородными поездами.