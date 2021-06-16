Поездка на «Ниве» через перевал Ай-Серез по бездорожью обернулась вызовом спасателей

Рано утром (в 5:30) на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что водитель, двигаясь на своем автомобиле ВАЗ 2121 («Нива») по туристическому маршруту со стороны с. Междуречье, в сторону с. Земляничное (Белогорского района), через перевал Ай-Серез, застрял в размытом грунте. Выехать самостоятельно не может, точное местонахождение неизвестно. Необходима помощь спасателей. К месту предполагаемого нахождения немедленно направилась дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Спасатели прибыли в район происшествия и приступили к проведению поисковых работ по установлению местонахождения пострадавших. По итогу трехчасовых поисков, туристы были обнаружены на труднопроходимом участке грунтовой дороги в районе стоянки Ай-Серез. Стало известно, что водитель не учел особенностей маршрута и технические характеристики транспортного средства и застрял в размытом дождями грунтовом покрытии дороги. Спасатели приступили к выполнению работ, которые усложнялись погодными условиями — сильным дождем и порывистым ветром. Автомобиль был оставлен на месте, так как не представлялось возможным извлечь его из колеи. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» на служебном автомобиле эвакуировали туристов, жителей г. Симферополь в расположение Судакского аварийно-спасательного отряда. В медицинской помощи не нуждались, также с ними была проведена профилактическая беседа о правилах безопасного поведения в горно-лесной зоне, — сообщили в МЧС РК.

Погода на полуострове резко меняется, многие участки горных дорог могут быть просто непроходимы для автомобилей из-за сложных погодных условий, поэтому спасатели МЧС Республики Крым настоятельно рекомендуют сознательно подходить к выбору маршрута движения, а также адекватно оценивать возможности своего автомобиля и соблюдать скоростные режимы.

Фото: КРЫМ-СПАС.