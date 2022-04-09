реклама крым
Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Погода в Крыму 10 апреля

crimeapress_news



реклама в крыму


Погода в Крыму 10 апреля
фото: pxhere.com

Погода в Крыму 10 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:15 09.04.2022

В воскресенье погоду на полуострове будет определять теплый воздух Средиземноморья.

Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°, в горах +5…+7°; днем +20…+25°, на побережье и в горах будет прохладнее +14…+19°. В начале рабочей недели, погода будет обуславливаться прохождением через Крым средиземноморского циклона и связанным с ним, атмосферными фронтами. Повсеместно пройдут кратковременные, дожди, местами очень сильные, с грозой и градом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15м/с, местами 20-25м/с. Постепенное понижение температуры воздуха на 8-10 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Узнайте больше:  Погода в Крыму 8 апреля

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.