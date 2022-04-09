Погода в Крыму 10 апреля

В воскресенье погоду на полуострове будет определять теплый воздух Средиземноморья.

Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°, в горах +5…+7°; днем +20…+25°, на побережье и в горах будет прохладнее +14…+19°. В начале рабочей недели, погода будет обуславливаться прохождением через Крым средиземноморского циклона и связанным с ним, атмосферными фронтами. Повсеместно пройдут кратковременные, дожди, местами очень сильные, с грозой и градом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15м/с, местами 20-25м/с. Постепенное понижение температуры воздуха на 8-10 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

