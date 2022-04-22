реклама крым
Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Погода в Крыму 23 апреля

crimeapress_news



реклама в крыму


Погода в Крыму 23 апреля
фото: Yunus Tuğ (pexels.com)

Погода в Крыму 23 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:30 22.04.2022

Погода в Крыму 23 апреля и в последующие выходные дни будет диктоваться средиземноморскими воздушными массами.

Они обусловят на полуострове теплую погоду. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем воздух прогреется до +17…+22°, в горах прохладнее +9…+14°. В начале следующей рабочей недели сохранится комфортная весенняя погода, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС». — В начале следующей недели сохранится устойчивый характер погоды, дневная температура воздуха повысится ещё на 3-5 градусов.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Узнайте больше:  В Крыму очередное штормовое предупреждение. Завтра ожидаются сильные дожди, а в горах - снег

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2022гг.