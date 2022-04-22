Погода в Крыму 23 апреля и в последующие выходные дни будет диктоваться средиземноморскими воздушными массами.

Они обусловят на полуострове теплую погоду. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем воздух прогреется до +17…+22°, в горах прохладнее +9…+14°. В начале следующей рабочей недели сохранится комфортная весенняя погода, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» . — В начале следующей недели сохранится устойчивый характер погоды, дневная температура воздуха повысится ещё на 3-5 градусов.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .