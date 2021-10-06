Погода в Крыму — днём до +16

В ближайшие трое суток в Крыму по-прежнему прохладно.

В западных, центральных и восточных районах сохранится сильный северо-восточный ветер 15-20 м/с. 7 и 8 октября местами возможен небольшой дождь, температура воздуха ночью 4…9° тепла, днем 11…16°. 9 октября в связи с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, дневная температура воздуха понизится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .