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Погода в Крыму - днём до +16
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — днём до +16

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:23 06.10.2021

В ближайшие трое суток в Крыму по-прежнему прохладно.

В западных, центральных и восточных районах сохранится сильный северо-восточный ветер 15-20 м/с. 7 и 8 октября местами возможен небольшой дождь, температура воздуха ночью 4…9° тепла, днем 11…16°. 9 октября в связи с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, дневная температура воздуха понизится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - днём до +16

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