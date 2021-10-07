Погода в Крыму - всё, уже настоящая осень. Бархатного сезона так и не было...

В ближайшие двое суток в Крыму по-прежнему прохладно.

В западных, центральных и восточных районах сохранится сильный северо-восточный ветер 15-20 м/с. В субботу, 9 октября, местами пройдет небольшой дождь. Ночная температура воздуха 4…9°, на южном побережье до 13°; дневная 12…17°, в горах 6…11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .