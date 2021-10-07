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Погода в Крыму - всё, уже настоящая осень. Бархатного сезона так и не было...
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — всё, уже настоящая осень. Бархатного сезона так и не было…

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:55 07.10.2021

В ближайшие двое суток в Крыму по-прежнему прохладно.

В западных, центральных и восточных районах сохранится сильный северо-восточный ветер 15-20 м/с. В субботу, 9 октября, местами пройдет небольшой дождь.  Ночная температура воздуха  4…9°, на южном побережье до 13°; дневная  12…17°, в горах 6…11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - всё, уже настоящая осень. Бархатного сезона так и не было...

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