Погода в Крыму - всё, уже настоящая осень. Бархатного сезона так и не было...

В ближайшие двое суток в Крыму по-прежнему прохладно.
В западных, центральных и восточных районах сохранится сильный северо-восточный ветер 15-20 м/с. В субботу, 9 октября, местами пройдет небольшой дождь. Ночная температура воздуха 4…9°, на южном побережье до 13°; дневная 12…17°, в горах 6…11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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