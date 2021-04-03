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Погода в Крыму: март, конечно, но зима...
фото: sunflair (pixabay.com)

Погода в Крыму — зима ещё не ушла, или это весна такая не весенняя?

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:06 03.04.2021

В воскресенье и понедельник, атмосферные фронты южного циклона вызовут в Крыму дожди, в горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Ночная температура воздуха +2…+7°, в горах около 0°; дневная в воскресенье +9…+14°, в горах +3…+8°, в понедельник понизится и составит +4…+9°. Во вторник осадки постепенно прекратятся, ветер перейдет на юго-западный, максимальная температура воздуха повысится на 6-8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - зима ещё не ушла, или это весна такая не весенняя?

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