Погода в Крыму — зима ещё не ушла, или это весна такая не весенняя?

В воскресенье и понедельник, атмосферные фронты южного циклона вызовут в Крыму дожди, в горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Ночная температура воздуха +2…+7°, в горах около 0°; дневная в воскресенье +9…+14°, в горах +3…+8°, в понедельник понизится и составит +4…+9°. Во вторник осадки постепенно прекратятся, ветер перейдет на юго-западный, максимальная температура воздуха повысится на 6-8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .