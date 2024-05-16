Поговорим? ИТ Парк приглашает севастопольцев на встречу с представителями бизнеса

18 мая ИТ Парк проведет TED-встречу с успешными предпринимателями. Мероприятие бесплатное, пройдет в рамках акселератора «КиберРой», организованного СевГУ совместно со стартап-студией «ИТ Гараж» и ИТ Парком. Севастопольцы и гости города смогут пообщаться с представителями крупного бизнеса Севастополя и не только. 7 спикеров офлайн и онлайн поделятся с участниками своими историями успеха, секретами ведения бизнеса в различных областях и вдохновят слушателей на свершения и рост.

Акселератор «КиберРой» дает участникам возможность не только прокачать технические знания в сфере микроэлектроники, но также получить и развить навыки по созданию и продвижению своих бизнес-идей. ИТ Парк является коммуникационной площадкой как для технологических предпринимателей, так и для тех, кто стремится превращать свои инновационные идеи в успешный бизнес. Поэтому именно здесь в неформальной обстановке пройдет мероприятие, в рамках которого участники акселератора и другие слушатели смогут пообщаться с опытными предпринимателями, получить новые знания, рекомендации и завести полезные контакты, – рассказала генеральный директор стартап-студии «ИТ Гараж» Мария Третьякова.

В программе заявлены:

Ольга Пиманова – основатель рекламного агентства «Ольга-принт», активный участник Севастопольской Торгово-промышленной палаты и СРО ООО «Опора России», с темой: «Маркетинг и реклама»;

Александр Ходорко – основатель агентства digital-коммуникаций, консультант по маркетингу в «Adidas international group», расскажет об инвестициях и финансовом планировании;

Ирина Бородина – финансовый аудитор и директор ООО «КапиталГарант+», член ТОП-100 Гильдии Финансистов России поделится с аудиторией финансовыми стратегиями для успешного бизнеса;

Артур Тарасов – владелец крупного таксопарка в Крыму, занимается развитием малого и среднего бизнеса в регионе. Артур выступит с темой: «Финансовые стратегии малого и среднего бизнеса с учетом курса российской экономики»;

Тимур Хасанов – директор по продукту и партнер ИТ-компании Айзен, основатель digital-агентства, развившегося до ИТ-компании расскажет, как создать продукт за 6 месяцев;

Владимир Полковников – член Правления Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ», член международного сообщества предпринимателей 500 Family, финалист Российско-американского Акселератора Sber500, консультант-методолог российских и зарубежных компаний, государственных органов РФ, трекер НТИ, тема: «Управление проектами и задачами»;

Роман Баранов – руководитель компании «Сервис автоматизации бизнеса», партнер банков Тинькофф, ПСБ, Сбербанк расскажет про ошибки ведения бизнеса, контакт с клиентами и автоматизацию бизнеса.

Слушатели узнают о финансовых стратегиях, инвестициях и финансовом планировании, управлении рекламой, ведении проектов и сопутствующих задач от опытных представителей бизнеса.

Мероприятие бесплатное и пройдет в кафе PROзавтрак по адресу: г. Севастополь, ул. Руднева, 41 (обратная сторона здания «Одеколон»), начало в 16:00. Стать участником может абсолютно каждый, кто заинтересован в получении бесценного опыта и знаний, а также хочет вдохновиться и получить наставления, необходима регистрация: https :// clck . ru /3 AcnzY .