Похищение, изнасилование, избиение, мошенничество: в Крыму особо опасного рецидивиста отправили в колонию

Обвинительный приговор вынесен Сакским районным судом Республики Крым ранее трижды судимому 37-летнему жителю города Саки, признанному виновным в преступлениях, предусмотренных: ч. 2 ст. 116.1 УК РФ — совершение насильственных действий, причинивших физическую боль лицом, имеющим судимость за преступление, совершённое с применением насилия; ч. 1 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием; п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ — похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия; п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ — изнасилование, соединённое с угрозой убийством; п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ — иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединённое с угрозой убийством.

Суд, исследовав материалы уголовного дела, установил следующее. 09.01.2024 подсудимый попросил знакомого оставить ему во временное пользование мобильный телефон, который возвращать не собирался, а заложил его в комиссионный магазин, тем самым совершил хищение; 27.02.2024 нанёс удар головой в область лица незнакомой женщине, которая сделала ему замечание за недостойное поведение на улице; 27.02.2024 привёл к себе домой знакомую девушку, незаконно удерживая её, высказывая угрозы с ножом в руках, изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера.

Вина подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью доказана исследованными в суде доказательствами.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал наличие у обвиняемого крепких социальных связей и привязанностей, оказание материальной и посильной помощи пожилой матери, наличие на иждивении малолетнего ребёнка гражданской супруги, неудовлетворительное состояние здоровья, принесение извинений потерпевшей, частичное признание вины. Отягчающим наказание обстоятельством суд признал особо опасный рецидив преступлений.

Суд путём частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений назначил осуждённому окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

источник: пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым

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