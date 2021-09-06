Похолодание отступает: Москве обещают Бабье лето, а Крыму – продолжение курортного сезона

Осеннее похолодание было резким, но краткосрочным. Сегодняшний день стал самым холодным (после лета) на большей части территории России. В 12 региона страны зафиксированы заморозки. Однако синоптики успокаивают: летняя погода еще вернется. Бабье лето– в Москву и центральную часть страны, августовское тепло – в Крым и на юг России.

В ближайшие несколько дней в Москве произойдет мощное потепление — температура поднимется до 20 градусов. Об этом в понедельник, 6 сентября заявил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. По словам эксперта, предстоящее потепление можно назвать Бабьим летом, но оно не будет классическим.

Бабье лето — это продолжительный период сухой, устойчивой, безмятежной погоды с большим суточным ходом температуры: когда ночью уже не лето, а днем еще не осень. То есть в ночные и ранние утренние часы может быть достаточно прохладно, даже близко к состоянию заморозков. Днем же воздух должен прогреваться до летних значений, а критерием летнего тепла является плюс 20, — рассказал метеоролог.

Он добавил, что период Бабьего лета обычно продолжается 5–7 дней, но иногда доходит до 10 дней. В текущем году погода не будет такой устойчивой, потому что Азорский антициклон, с которым и приходит бабье лето, только краем затронет среднюю полосу Россию. Вместо этого он будет смещаться по югу, продлит курортный сезон на Черноморском побережье Крыма и Кавказа.

Потепление будет весьма комфортное – подтверждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, настоящее Бабье лето сейчас стоит на Урале — в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Там температура воздуха прогревается до плюс 26-27 градусов.

На юге Западной Сибири стоит настоящее лето, даже не Бабье — до 30 градусов тепла. Это и в Омской, и в Томской, и в Кемеровской, и в Новосибирской областях. А в Алтайском крае даже до плюс 32 градусов. В Якутии также температура будет выше нормы на восемь градусов. Разгул летнего буйства, — отметил Вильфанд.

Так что в Крым лето еще вернется. Вот-вот, буквально на днях. Подробнее о погоде на полуострове — ЗДЕСЬ .