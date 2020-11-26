Похулиганить захотелось: в Феодосии мужчина разбил зеркало авто скорой помощи

Находясь в ночное время суток на маршруте патрулирования в Феодосии, наряд вневедомственной охраны пресёк противоправное посягательство на автомобиль выездной медицинской бригады.

На месте происшествия сотрудники Росгвардии выяснили, что нетрезвый мужчина, проходя мимо медицинского учреждения, из хулиганских побуждений разбил зеркало бокового вида припаркованного автомобиля скорой помощи, после чего скрылся с места происшествия. В результате поисковых мероприятий, с помощью сведений, полученных от сотрудников Феодосийской подстанции скорой помощи, правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого, — озвучили детали дела в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.