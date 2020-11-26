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Похулиганить захотелось: в Феодосии мужчина разбил зеркало авто скорой помощи

Похулиганить захотелось: в Феодосии мужчина разбил зеркало авто скорой помощи

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:54 26.11.2020

Находясь в ночное время суток на маршруте патрулирования в Феодосии, наряд вневедомственной охраны пресёк противоправное посягательство на автомобиль выездной медицинской бригады.

На месте происшествия сотрудники Росгвардии выяснили, что нетрезвый мужчина, проходя мимо медицинского учреждения, из хулиганских побуждений разбил зеркало бокового вида припаркованного автомобиля скорой помощи, после чего скрылся с места происшествия. В результате поисковых мероприятий, с помощью сведений, полученных от сотрудников Феодосийской подстанции скорой помощи, правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого, — озвучили детали дела в пресс-службе Главного управления  Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали хулигана сотрудникам полиции.

фото: пресс-служба Главного управления  Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю

Похулиганить захотелось: в Феодосии мужчина разбил зеркало авто скорой помощи

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