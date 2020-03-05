Поиском автора сообщений о «минировании» трех самолетов занимаются российские спецслужбы

Российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов. Как заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что преступник будет найден и понесет заслуженное наказание.

В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может, — сказал Песков. — Будем надеяться, что рано или поздно его (автора ложных сообщений) поймают и накажут по закону.

Всего за утро четверга поступило три анонимных сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов Airbus А320 рейса «Москва – Омск», Airbus А319 рейса «Санкт-Петербург – Симферополь» и Sukhoi Superjet рейса «Москва – Сыктывкар». Во всех случаях экипажи не стали менять маршрут и запрашивать экстренные посадки, проследовав в пункты назначения, где и проводятся осмотры самолетов.

Источник в авиационных службах ранее сообщил, что все угрозы оказались ложными. Два сообщения о «минировании» поступили на электронную почту колл-центра аэропорта Шереметьево. Источник в силовых структурах также отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить «минирования» зданий судов, магазинов, аэропортов, самолетов и авиакомпаний.