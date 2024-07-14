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Поисково–десантная группа «КРЫМ-СПАС» спасла сапбордиста, которого унесло в открытое море

Поисково–десантная группа «КРЫМ-СПАС» спасла сапбордиста, которого унесло в открытое море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:56 14.07.2024

Сегодня, около 15:00 в МЧС поступила информация о том, что в Ленинском районе, близ села Яковенково, человека на сапборде сильным отжимным ветром уносит в море.  Информация поступила от очевидцев. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»… на вертолете.

Для спасения из Симферополя был направлен вертолет Симферопольского звена Южного авиационно-спасательного центра МЧС России с  двумя десантниками спасательной поисково–десантной группы  Симферопольского  аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Одновременно на побережье для обеспечения безопасности была направлена дежурная смена Ленинского аварийно-спасательного отряда, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавший был  обнаружен на  поверхности моря,  на расстоянии около 1,5 км  от береговой линии.  С использованием штатного спуско-подъёмного устройства вертолёта пострадавший был эвакуирован с водной поверхности на борт вертолета и доставлен на берег.

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Поисково–десантная группа «КРЫМ-СПАС» спасла сапбордиста, которого унесло в открытое море

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