Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым будет проводить новичковые встречи онлайн. Присоединяйтесь!

В «ЛизаАлерт» говорят: коронавирусные ограничения внесли коррективы в наш план проведения новичковых встреч, поэтому мы переходим в онлайн формат:
Теперь не нужно ждать, когда новичковая «ЛизаАлерт» приедет в ваш город, ведь присоединиться к мероприятию можно из любой точки мира! Наша первая онлайн-встреча состоится уже в эту субботу, 25 декабря в 19:00. Хотите узнать о том, как искать, где искать, когда искать, чем вообще можно быть полезным? Приходите и мы расскажем о работе нашего отряда. Объясним, по каким методикам мы ищем и какие вообще бывают виды поисков. Вы познакомитесь с различными направлениями нашей деятельности, а также получите ответы на любые вопросы.
Для подключения необходимо:
1. Перейти по ссылке (если не переходит — скопировать ссылку и открыть ее в браузере)
2. Вписать свое имя.
3. Войти в комнату.
4. Смотреть, слушать и задавать вопросы!
Ориентировочная продолжительность встречи — 2 часа.
Регистрация обязательна:
Сделай шаг в новый год вместе с «ЛизаАлерт»! — призывают активисты отряда.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
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