Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым будет проводить новичковые встречи онлайн. Присоединяйтесь!

В «ЛизаАлерт» говорят: коронавирусные ограничения внесли коррективы в наш план проведения новичковых встреч, поэтому мы переходим в онлайн формат:

Теперь не нужно ждать, когда новичковая «ЛизаАлерт» приедет в ваш город, ведь присоединиться к мероприятию можно из любой точки мира! Наша первая онлайн-встреча состоится уже в эту субботу, 25 декабря в 19:00. Хотите узнать о том, как искать, где искать, когда искать, чем вообще можно быть полезным? Приходите и мы расскажем о работе нашего отряда. Объясним, по каким методикам мы ищем и какие вообще бывают виды поисков. Вы познакомитесь с различными направлениями нашей деятельности, а также получите ответы на любые вопросы.

Для подключения необходимо:

1. Перейти по ссылке (если не переходит — скопировать ссылку и открыть ее в браузере) https://app.proficonf.com/ru/j/3gKj63Kds7E/

2. Вписать свое имя.

3. Войти в комнату.

4. Смотреть, слушать и задавать вопросы!

Ориентировочная продолжительность встречи — 2 часа.

Регистрация обязательна: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGrzU2w6Got.. (чтобы в отряде понимали количество участников. Если возникают проблемы с регистрацией — обращаться к ответственному за мероприятие). Ответственный за мероприятие: Ольга Халиляева https://vk.com/id296515098

Сделай шаг в новый год вместе с «ЛизаАлерт»! — призывают активисты отряда.

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