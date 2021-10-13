Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым приглашает на осенние учения конников

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым при поддержке ВСКС, МЧС и СК проведет учения с участием опытных инструкторов из Москвы. Учения пройдут 16-17 октября на территории конноспортивной базы «Бурульча» в Белогорском районе.

Основная цель данного мероприятия – объединение конных добровольцев Крыма. В нашем отряде появилось и успешно развивается новое направление – поиск пропавших людей с привлечением конников. Конные добровольцы – кто они? Конное направление отряда, как и любое другое, – это сотни добровольцев по всей России, которые при необходимости могут выезжать на поисковые мероприятия с лошадьми и выполнять особые задачи. На учениях вы узнаете о специфических особенностях конного направления, об их методиках поиска и способах взаимодействия с ними. Мы расскажем, как каждый из вас может повлиять на исход поиска и внести неоценимый вклад на пути к «Найден.Жив», — отмечают в отряде.

Отряд приглашает опытных наездников с лошадьми и без, владельцев конюшен и конноспортивных клубов, желающих помогать отряду искать пропавших людей, а также тех, кто готов помогать направлению с множеством задач, которые не требуют специальной подготовки.

Помимо этого мы будем рады видеть тех, кто в отряде недавно или только желает к нам присоединиться! Наши инструкторы проведут вводный курс о том, как правильно собираться на лесной и городской поиск, пользоваться компасом и навигатором, общаться в радиоэфире. Кроме этого на учениях можно будет узнать о методиках поиска, о применении беспилотной авиации (БПЛА) при проведении поисковых работ, обучиться основам картографии и первой помощи, в т.ч. эвакуации пострадавшего из леса, — говорят волонтёры.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmxwfreQ9dE..

Регистрация обязательна, вся подробная информация о месте, времени и других организационных моментах будет опубликована в чате учений.

Ответственный за мероприятие: Алексей (Лукас) https://vk.com/aleksey.pokhodov