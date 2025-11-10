Прямо сейчас:
Поисково-спасательный отряд #ЛизаАлерт приглашает на очередную встречу в Севастополе

10.11.2025

Поисково-спасательный отряд #ЛизаАлерт приглашает всех желающих в Севастополе и близлежащих районов на полевое обучение.

На встрече опытные инструкторы отряда расскажут, как правильно собираться в лес, поделятся основами методик поиска пропавших людей в природной среде, а также на практике покажут, как работать с компасом, навигатором и рацией.

Встречаемся 15 ноября 2025 года в 11:00 в Севастополе, на конечной остановке общественного транспорта «Сапун-гора»: 44.55591, 33.58522.

Обратите внимание: встреча пройдёт в природной среде и продлится около четырёх часов. Пожалуйста, надевайте удобную одежду по погоде, обувь с поддержкой голеностопного сустава, с собой берите воду, термос с чаем/кофе и перекус, — отмечают волонтёры. 

Мероприятие проводится бесплатно, обязательна регистрация: liza-alert-krym.timepad.ru/event/3665…

Если у вас остались вопросы, звоните: +7(978)100-61-71 — Алла.

