Поисковый отряд «ЛизаАлерт» был создан 14 лет назад. Они искали пропавших людей, ищут и будут искать всегда…

В Поисковом отряде «ЛизаАлерт» отмечают:

Каждый из нас привык возвращаться домой. Открывать дверь, переступать порог и понимать: я дома. К сожалению, так бывает не всегда, и каждый день кто-то не возвращается. Но всегда находятся те, кто будет его искать. Находятся сегодня. Нашлись вчера. Нашлись год назад. И находятся уже 14 лет! Находятся, находят пропавших и находят друг в друге друзей, близких и даже любимых! Но так было не всегда, и 14 лет назад люди, у которых пропал близкий человек, не могли позвонить и услышать : «Оператор 704, здравствуйте, слушаю вас».

Гибель четырёхлетней девочки в 2010 году встряхнула общество. Люди, которые решили посвятить своё время и силы тому, чтобы это не повторилось, уже спасли десятки тысяч жизней и продолжают это делать каждый день, каждую минуту. Шок от того, что в наше время в каких-то пятидесяти километрах от сердца страны в лесу погиб ребёнок, создал огромный механизм, спасающий пропавших ежеминутно.

С тех пор прошло 14 лет. От пары сотен человек – к 40 000. От маленького городка – к 64 регионам. От идущих в лес энтузиастов – к специалистам 24 направлений, ежедневно берущих на себя сотни задач: прозвон больниц, распечатку ориентировок, эвакуацию пропавшего, координацию работы отряда по всей стране, выбор «занюшки» для собаки, использование высокотехнологичного оборудования…

Этих людей объединяет одно – они не могут пройти мимо.

Мимо фотографии в соцсети.

Мимо растерянно оглядывающейся по сторонам старушки.

Мимо сообщения в чате «пропавший на связи, заряд 6%».

Мимо строки в заявке «возраст 5 лет».

Мимо чужой беды – и пусть малыш выбежит навстречу маме через 15 минут из соседнего двора, пусть позвонившая по номеру 112 женщина уже сама нашла тропку, с которой сошла за красивым грибом-рыжиком, и пусть бабушку, несколько часов назад ушедшую за хлебом, нашли родственники – так гораздо лучше.

Лучше, чем пятилетний поиск парня, потерявшего память из-за травмы (найден отрядом и доставлен за 5400 км домой). Лучше, чем ночёвка в подъезде пожилого мужчины с возрастными заболеваниями (найден водителем автобуса после оповещения). Лучше, чем дальняя дорога босой бабушки поздней осенью (доставлена в отдел полиции добровольцем и передана родным). Лучше, чем ужас девочки, которая испугалась встреченной в лесу собаки и убежала (найдена утром патрулём «ЛизаАлерт»).

Именно наша ежедневная и ежечасная работа, не прекращающаяся ни на минуту, – центральные регионы передают эстафету Сибири и Дальнему Востоку, – не даёт неравнодушным людям опускать руки. Именно вы, дорогие соотрядники, возвращаете домой сотни людей, нередко прибывая на место за считанные минуты.

15 октября – день рождения отряда, выросшего из горстки неравнодушных людей в многотысячное сообщество, притягивающее, как магнит, отзывчивых и активных. #Помочьможеткаждый – не просто слова.

С днём рождения, отряд! Роста, процветания, развития! Невероятных эмоций от сообщений в чате «найден, жив!» или просто хриплого «стоп!» в динамике радиостанции! И, как метко заметил один из наших добровольцев – «пусть даже не всегда будет «найден, жив», главное – чтобы не было этого жуткого «не найден».

Мы здесь, чтобы каждый человек ежедневно мог возвращаться домой с мыслью «я дома».

И мы для этого навсегда.

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