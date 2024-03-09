Покажи мне то, что скрыто: УЗИ-диагностика — метод обследования для постановки точного диагноза

Во время УЗИ-исследования пациенту наносят специальный гель на кожу в области исследования, что помогает улучшить контакт и передачу ультразвуковых волн. Затем врач проводит датчиком (трансдьюсером) по коже, излучая ультразвуковые волны в органы и ткани, и получая обратно отраженные сигналы, которые преобразуются в изображения на экране.

УЗИ широко используется для диагностики различных заболеваний и состояний, таких как беременность (ультразвуковое исследование беременности), заболевания органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и др.), почек, щитовидной железы, мягких тканей и многих других. Он обладает рядом преимуществ, таких как отсутствие излучения, безопасность, относительная доступность и отличная возможность визуализации в реальном времени.