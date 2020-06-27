Покупка наркотиков для личного употребления — тоже преступление. Инцидент в Севастополе

В Севастополе в вечернее время, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ППСП ОМВД России по Нахимовскому району задержали мужчину, у которого в ходе личного досмотра в кармане брюк был обнаружен и изъят сверсток с кристаллическим веществом белого цвета.

Изъятое вещество было направлено на исследование в ЭКЦ УМВД России по г. Севастополю. По заключению экспертов изъятым является наркотическое средство – метилэфедрон. В ходе следствия сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый заказал наркотики для личного употребления через сеть Интернет, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.