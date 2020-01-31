Покупка небольшой квартиры — хорошая инвестиция. Самая компактная недвижимость Крыма и Севастополя

Покупка небольшой квартиры или апартамента в курортной зоне может стать хорошей инвестицией: порог входа в категории малогабаритного жилья находится на довольно низком уровне, а ставки посуточной аренды в летний период позволяют получить доход, сопоставимый со сдачей в аренду «однушки» бизнес-класса в Москве – порядка 60 тыс. рублей в месяц. Эксперты ЦИАН изучили предложение компактной недвижимости в Республике Крым и Севастополе. На основе собранных данных был составлен рейтинг самых маленьких лотов, экспонирующихся на локальном рынке.

В топ-10 рейтинга вошли квартиры и апартаменты, метраж которых варьируется от 11 до 16 кв. м. Средний показатель в десятке – около 14 «квадратов». Разброс по ценам – от 1,15 млн до 2,1 млн рублей. Усредненная стоимость равна 1,51 млн рублей. При ставке аренды 2 тыс. рублей в сутки и 80% заполняемости в летний сезон (с мая по сентябрь включительно), окупить инвестиции можно будет немногим более чем за 6 лет. А если учесть потенциальный рост стоимости аренды и сдачу недвижимости в не сезон – еще быстрее, — отмечают в пресс-службе ЦИАН.

Основным критерием включения в рейтинг стало наличие в квартире собственного санузла – комнаты с общими удобствами не учитывались. В первую десятку вошли ряд лотов с одинаковым метражом. Позиции этих объектов определялись исходя из стоимости – чем ниже цена, тем выше положение в рейтинге.

10 место. 16 кв. м. Цена: 2 млн рублей / пгт Симеиз

Открывает первую десятку самых компактных квартир Крыма и Севастополя лот площадью 16 кв. м. Эта малогабаритная квартира находится в старом двухэтажном доме с более чем столетней историей – он был построен в 1917 году. Расположен он в поселке Симеиз достаточно далеко от моря, однако из окон и с придомовой территории открываются виды на воду и горы.

9 место. 15,5 кв. м. Цена: 1,4 млн рублей / пгт Орджоникидзе

Девятая строчка досталась квартире площадью 15,5 кв. м. Этот объект расположен в поселке Орджоникидзе всего в 200 метрах от пляжа. Лот стоимостью 1,4 млн рублей продается с косметическим ремонтом.

8 место. 15,3 кв. м. Цена: 1,5 млн рублей / Севастополь, улица Рыбацкий причал

Лот с восьмой позиции имеет чуть меньший метраж – 15,3 кв. м, при этом он обойдется на 100 тыс. рублей дороже (1,5 млн рублей). Апартамент расположен в новом доме на Рыбацком причале в Севастополе. Он находится у самой воды, однако до ближайшего пляжа добираться довольно далеко. Преимуществом лота является свежий ремонт.

7 место. 15 кв. м. Цена: 2,1 млн рублей / пгт Гурзуф

На седьмой строчке расположился самый дорогой объект в данном рейтинге – лот стоимостью 2,1 млн рублей. Он находится в Гурзуфе в десятиминутной пешей доступности от моря. Квартира с отделкой гостиничного типа подойдет под сдачу в аренду без дополнительных вложений.

6 место. 15 кв. м. Цена: 1,4 млн рублей / Севастополь, улица Рыбацкий причал

Тот же метраж – 15 кв. м – имеет и объект с седьмой строчки. Однако обойдется он на треть дешевле. За 1,4 млн рублей на Рыбацком причале в Севастополе предлагается апартамент с современным ремонтом, а также балконом с видом на бухту.

5 место. 14,7 кв. м. Цена: 1,39 млн рублей / пгт Кача

Топ-5 замыкает лот в поселке Кача, расположенный в двухстах метрах от моря. Это квартира площадью 14,7 кв. м. Бонусом для покупателя станет наличие собственной территории вокруг дома с мангалами и частной парковкой. Обойдется лот в 1,39 млн рублей.

4 место. 14,2 кв. м. Цена: 1,35 млн рублей / пгт Кача

Расположенная в этом же доме в поселке Кача студия с четвертой позиции имеет метраж 14,2 кв. м. В данной квартире выполнен более простой ремонт, однако ее несомненным преимуществом является продажа с полной меблировкой. Стоимость – 1,35 млн рублей.

3 место. 13 кв. м. Цена: 1,6 млн рублей / пгт Гурзуф

Третья строчка у квартиры площадью 13 «квадратов» в Гурзуфе в 15 минутах от моря. Лот расположен в доме 1966 года постройки, он имеет юридический статус квартиры, что выгодно отличает его от апартаментов и комнат в коммуналках. Правда, отделке этого лота не помешало бы небольшое обновление. Оценен объект в 1,6 млн рублей.

2 место. 12 кв. м. Цена: 1,2 млн рублей / Севастополь, Античный проспект

«Серебро» достается 12-метровая студия на Античном проспекте в Севастополе. Несмотря на скромные габариты, здесь разделены зоны спальни и кухни. Продается объект за 1,2 млн рублей вместе со всей мебелью.

1 место. 11 кв. м. Цена: 1,15 млн рублей / Севастополь, улица Челнокова

Еще на один «квадрат» меньше составляет площадь лота с первой строчки. Это 11-метровый апартамент студийного типа с гостиничной отделкой. Он расположен в цокольном этаже, за счет чего помещение имеет мало естественного света – небольшое окно под потолком. Зато дополнительным бонусом является свой собственный вход с улицы. Это не только самый компактный лот в Крыму и Севастополе, но и самый дешевый – 1,15 млн рублей.

Источник: ЦИАН

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