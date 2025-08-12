Покупка недвижимости с использованием материнского капитала: подробное руководство от Росреестра

Материнский капитал – это значительная государственная поддержка семей с детьми, которая может быть использована для улучшения жилищных условий. Однако процесс приобретения недвижимости с использованием этих средств имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. В этой статье Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю разбирает пошагово, как купить жилье с помощью маткапитала, как без ипотеки, так и с привлечением ипотечного кредита.

Важно!

Недвижимость, приобретенная с использованием материнского капитала, оформляется в общую долевую собственность родителей и детей, размер долей определяется соглашением между ними. Приобретение жилья регулируется законодательством, и несоблюдение установленных правил может привести к отказу в выплате или другим проблемам. Рекомендуется обращаться за консультацией к юристу, чтобы избежать ошибок и обеспечить законность сделки. Также следует учитывать, что существуют ограничения по использованию маткапитала, например, нельзя использовать его на покупку земельного участка, материнский капитал предназначен для покупки жилья.

Покупка недвижимости без ипотеки

Шаг 1: Выбор объекта и заключение договора купли-продажи.

Начните с поиска подходящего жилья. В договоре купли-продажи крайне важно четко указать, что часть стоимости оплачивается средствами материнского капитала. Укажите точную сумму, подлежащую оплате из маткапитала.

Шаг 2: Регистрация права собственности в Росреестре.

После подписания договора купли-продажи необходимо зарегистрировать право собственности в реестре недвижимости. Для этого потребуются оригиналы договора, паспорта сторон сделки и другие необходимые документы. После регистрации вам выдадут выписку из ЕГРН, подтверждающую ваше право собственности. Обратите внимание, что регистрация может занять от 5 до 9 рабочих дней.

Шаг 3: Заявление в Социальный фонд России (СФР) о распоряжении средствами материнского капитала.

После регистрации права собственности подайте заявление в СФР. Это можно сделать лично, через портал Госуслуг или через многофункциональный центр (МФЦ).

Необходимые документы:

* Паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность и место жительства) заявителя и супруга (при наличии).

* Свидетельство о браке (при наличии).

* Свидетельства о рождении всех детей, дающих право на материнский капитал.

* Договор купли-продажи.

* Выписка из ЕГРН

* Заключение о соответствии жилого помещения установленным санитарным и техническим нормам и правилам. Этот документ подтверждает пригодность жилья для проживания. Для получения соответствующего заключения вам понадобится обратиться в МФЦ.

Шаг 4: Получение средств.

СФР рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней. При положительном решении деньги перечисляются на счет продавца, указанный в договоре купли-продажи, в течение пяти рабочих дней.

Покупка недвижимости с использованием материнского капитала в ипотеку

В этом случае маткапитал используется как первоначальный взнос или погашение части ипотечного кредита.

Шаг 1: Подготовка документов.

Получите справку об остатке средств материнского капитала на сайте СФР или портале Госуслуг.

Шаг 2: Получение ипотечного кредита.

Обратитесь в банк за ипотечным кредитом. Банк рассчитает сумму кредита, первоначальный взнос (включая маткапитал) и ежемесячные платежи.

Шаг 3: Заключение сделки купли-продажи.

Найдите подходящее жилье и заключите договор купли-продажи.

Шаг 4: Обращение в СФР.

После заключения сделки и регистрации права собственности, предоставьте в СФР:

* Заявление о распоряжении средствами материнского капитала.

* Справку из банка о получении ипотечного кредита.

* Заключение о пригодности жилья для проживания. Для получения соответствующего заключения вам понадобится обратиться в МФЦ.

* Документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.

СФР рассмотрит ваше заявление в течение 10 рабочих дней, и в течение пяти рабочих дней после одобрения перечислит средства на счет банка.

5 1 голос Оцените материал

Просмотры: 9