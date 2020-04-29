Покушались на мошенничество. В Крыму будут судить симферопольского и судакского депутатов

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации завершило уголовное дело в отношении бывших депутатов Симферопольского и Судакского городских советов, которые обвиняются в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование по уголовному делу в отношении бывших депутатов Симферопольского городского совета Республики Крым первого созыва Василия Курзябы и Судакского городского совета Республики Крым первого созыва Владимира Болтунова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), – сообщили в Следкоме.

По версии следствия, обвиняемые пытались путем обмана похитить денежные средства местной жительницы в сумме 1,7 млн. рублей, обещая ей организовать за взятку сотрудникам администрации Судака передачу в собственность земельного участка, находившегося до вступления Крыма в состав Российской Федерации на праве постоянного бессрочного пользования у ГСК «Горный».

В отношении Болтунова и Курзябы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении указанного преступления они не признали, – уточнили следователи.

В ведомстве подчеркнули, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.