Покушение на незаконный сбыт наркотических средств — приговор Феодосийского суда

Феодосийский городской суд Республики Крым вынес приговор в отношении жителя города Севастополя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Согласно материалам уголовного дела, в начале октября 2019 года 21-летний молодой человек, посредством переписки в сети «Интернет», вступил с неустановленным лицом в преступный сговор. Договоренности имели своей целью незаконный сбыт наркотических средств посредством использования метода «закладки». После «налаживания контакта» и получения информации о месте хранения наркотического средства, севастополец извлек средство из тайника, привез его по месту регистрации, взвесил и расфасовал в 58 отдельных полимерных пакетов. По указанию неустановленного лица следующим шагом должно было стать помещение средства в «тайники» («закладки») на территории г. Феодосии, для непосредственного сбыта. Адреса тайников он должен был передать неустановленному лицу путем переписки в сети «Интернет». В начале октября прошлого года, находясь в г. Феодосии, молодой человек выбрал места тайников («закладок») и разместил в них часть наркотического средства. Довести преступление до конца «помешали» сотрудники полиции, которые задержали парня. При осмотре места происшествия и при личном досмотре у него были изъяты все свертки с наркотическим средством общим весом 38,48 гр., — сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств дела, личности виновного, обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд посчитал возможным применить ч.1 ст.64 УК РФ и назначил ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.4 ст.228.1 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.