Полгода (!) «находчивая» крымчанка снимала понемногу деньги с банковской карты своей знакомой

Всего украла… 224 тысячи рублей.

Сакские оперативники уличили местную жительницу в совершении дистанционной кражи. Не в меру «находчивая» крымчанка ответит перед законом по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Подозреваемой может грозить максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

В МО МВД России «Сакский» обратилась с заявлением 89-летняя пожилая женщина из г. Саки, которая сообщила, что обнаружила пропажу денежных средств с банковского счета. Общий ущерб составил 224 тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 59-летняя знакомая потерпевшей из Сакского района, которая имела доступ к банковской карте пенсионерки и знала от нее пин-код, — сообщили в МВД по РК.

Злоумышленница призналась, что на протяжении полугода снимала деньги с банковской карты заявительницы и тратила их на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.