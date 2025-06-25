Полгода работы новой госветклиники в Севастополе: 2500 посетителей, 700 спасенных животных

С момента открытия государственная ветеринарная клиника на ул. Могилевская, 16 приняла более 2500 посетителей.

Открытие клиники — важный шаг в обеспечении здоровья домашних животных и эпизоотического благополучия Севастополя. За полгода врачами спасены 700 животных, среди которых собаки, кошки, кролики, а также необычный пациент — цирковой тигренок, которому помогли восстановить функции опорно-двигательного аппарата после травмы. Клиника зарекомендовала себя как надежное и современное учреждение, готовое решать задачи любой сложности благодаря новому оборудованию, высококлассным специалистам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления ветеринарии Николая Дмитрива.

Основными причинами обращений остаются оказание квалифицированной ветеринарной помощи, чипирование, профилактические прививки, консультации специалистов и оформление ветеринарных документов на перевозку животных.

Ветклиника построена по государственной программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, оснащена самым современным ветеринарным оборудованием, что позволяет оказывать широкий спектр услуг: от проведения рентгена и УЗИ до искусственной вентиляции легких и других реанимационных мероприятий. Это позволило провести различные сложные операции.

Например, прооперировать собаку с эмпиемой почки, провести удаление так называемой «коралловой» почки у кошки, выполнить собаке резекцию участков пораженного кишечника, переливание крови коту с острой почечной недостаточностью и извлечь инородные тела из пищевода и трахеи с помощью эндоскопии.

Животные приходят в клинику с разными проблемами: заболеваниями глаз и ушей, болезнями желудочно-кишечного тракта, травмами, новообразованиями (опухоли), сложными патологиями внутренних органов. Экстренные случаи тоже не редкость — например, недавно мы помогли полуторакилограммовой чихуа-хуа, срочно провели ей цистостомию и удалили множество камней из мочевого пузыря, закупоривших выход из уретры, — рассказала заместитель начальника ГБУ «Севветцентр» Юлия Шалавинская.

В рамках своей социальной миссии госветклиника проводит бесплатное чипирование собак и кошек. Эта процедура занимает всего несколько минут и абсолютно безопасна для животного. Чип позволяет беспрепятственно путешествовать с питомцем, участвовать в международных выставках и значительно облегчает поиск потерявшегося любимца.

Также еженедельно проводится бесплатная вакцинация против бешенства. На сегодняшний день чипировано более 300 животных, привито от бешенства как в самой клинике, так и в выездных прививочных пунктах — свыше 11 000 собак и кошек.

Еще одной важной частью работы госветклиники стало создание круглосуточного пункта помощи птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов. Всего за полгода работы пункт принял более 450 голов дикой птицы, включая виды, занесенные в Красную книгу. Всем животным была оказана необходимая ветеринарная помощь, после чего они были переданы в природные парки.

Режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00, телефон для справок: +7 (978) 300-95-65.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

