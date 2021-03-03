Полиция Крыма напоминают о формах интернет-мошенничеств, связанных с продажей путёвок через фейковые сайты

В полицию в Алуште поступило заявление директора одного из неработающих пансионатов города, которая сообщила, что неизвестные лица создали фейковый сайт вверенного ей санатория, на котором предлагают забронировать туры с авансовым переводом денежных средств якобы за приобретаемые путевки.

Полицейскими проводится ряд мероприятий по блокировке ложного интернет-сайта и установлению лиц, причастных к мошеннической деятельности. Сотрудники МВД по Республике Крым предостерегают граждан от перечисления авансовых платежей за любые товары и услуги на неизвестных сайтах или в пользу неизвестных лиц. Если Вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в дежурную часть ближайшего отдела полиции либо по единому телефону полиции «102», — отмечают в пресс-службе МВД по РК.