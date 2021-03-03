Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Полиция Крыма напоминают о формах интернет-мошенничеств, связанных с продажей путёвок через фейковые сайты

crimeapress_news

реклама в крыму
Житель Феодосии попался на Интернет-мошенничестве

Полиция Крыма напоминают о формах интернет-мошенничеств, связанных с продажей путёвок через фейковые сайты

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:56 03.03.2021

В полицию в Алуште поступило заявление директора одного из неработающих пансионатов города, которая сообщила, что неизвестные лица создали фейковый сайт вверенного ей санатория, на котором предлагают забронировать туры с авансовым переводом денежных средств якобы за приобретаемые путевки.

Полицейскими проводится ряд мероприятий по блокировке ложного интернет-сайта и установлению лиц, причастных к мошеннической деятельности. Сотрудники МВД по Республике Крым предостерегают граждан от перечисления авансовых платежей за любые товары и услуги на неизвестных сайтах или в пользу неизвестных лиц. Если Вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в дежурную часть ближайшего отдела полиции либо по единому телефону полиции «102», — отмечают в пресс-службе МВД по РК.

 

Полиция Крыма напоминают о формах интернет-мошенничеств, связанных с продажей путёвок через фейковые сайты

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.