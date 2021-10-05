Полиция Крыма: не попадите на уловки мошенников, предлагающих поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19

Сотрудники полиции Крыма предостерегают граждан от попыток использования подложных медицинских и иных документов, связанных с реализацией государственных программ вакцинации населения от коронавируса.

С юридической точки зрения ситуация складывается неблагоприятно и для того, кто продает фиктивный документ с несуществующим QR-кодом, так и для приобретателя, который пытается им воспользоваться. В частности, помимо ст. 159 УК РФ (мошенничество), действия злоумышленников подпадают под действие ст. 327 УК РФ, предусматривающей ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. Поскольку сертификат о вакцинации является официальным документом, который в некоторых регионах предоставляет определенные права (например, в Москве и некоторых других регионах – право на посещение кафе, ресторанов и т. п.), то за подделку, изготовление или оборот поддельных сертификатов к нарушителю могут применить наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет, принудительных работ на срок до 2 лет, ареста на срок до 6 месяцев, лишения свободы на срок до 2 лет, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Если же подделка сертификата происходит в стенах государственного или муниципального медучреждения, ответственного за проведение вакцинации, то здесь уместно и применение норм о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), такое деяние влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. За те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, предусмотрены повышенные санкции.

Более того, поскольку такие правонарушения в большинстве случаев сопряжены с получением взяток, то должностному лицу грозят и более серьезные санкции – например, штраф в размере до 1 млн руб. или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом или без такового (ст. 290 УК РФ).

Важно, что санкции могут быть применены не только к должностным лицам, которые подделывают сертификаты о вакцинации, но и к гражданам, незаконно приобретающим и использующим их. Помимо штрафа в сумме до 500 тыс. руб., лишения свободы на срок до 2 лет и применения иных наказаний за дачу взятки должностному лицу по ст. 291 УК РФ, может быть применена ч. 5 ст. 327 УК РФ. Она предусматривает ответственность за использование заведомо подложного документа в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до полугода. А за приобретение или использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в ч. 3 ст. 327 УК РФ упоминаются наказания в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до года, либо лишения свободы на срок до года.