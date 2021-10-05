Полиция Крыма: не попадите на уловки мошенников, предлагающих поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19

Сотрудники полиции Крыма предостерегают граждан от попыток использования подложных медицинских и иных документов, связанных с реализацией государственных программ вакцинации населения от коронавируса.
С юридической точки зрения ситуация складывается неблагоприятно и для того, кто продает фиктивный документ с несуществующим QR-кодом, так и для приобретателя, который пытается им воспользоваться. В частности, помимо ст. 159 УК РФ (мошенничество), действия злоумышленников подпадают под действие ст. 327 УК РФ, предусматривающей ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. Поскольку сертификат о вакцинации является официальным документом, который в некоторых регионах предоставляет определенные права (например, в Москве и некоторых других регионах – право на посещение кафе, ресторанов и т. п.), то за подделку, изготовление или оборот поддельных сертификатов к нарушителю могут применить наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет, принудительных работ на срок до 2 лет, ареста на срок до 6 месяцев, лишения свободы на срок до 2 лет, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.
Если же подделка сертификата происходит в стенах государственного или муниципального медучреждения, ответственного за проведение вакцинации, то здесь уместно и применение норм о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), такое деяние влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. За те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, предусмотрены повышенные санкции.
Более того, поскольку такие правонарушения в большинстве случаев сопряжены с получением взяток, то должностному лицу грозят и более серьезные санкции – например, штраф в размере до 1 млн руб. или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом или без такового (ст. 290 УК РФ).
Важно, что санкции могут быть применены не только к должностным лицам, которые подделывают сертификаты о вакцинации, но и к гражданам, незаконно приобретающим и использующим их. Помимо штрафа в сумме до 500 тыс. руб., лишения свободы на срок до 2 лет и применения иных наказаний за дачу взятки должностному лицу по ст. 291 УК РФ, может быть применена ч. 5 ст. 327 УК РФ. Она предусматривает ответственность за использование заведомо подложного документа в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до полугода. А за приобретение или использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в ч. 3 ст. 327 УК РФ упоминаются наказания в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до года, либо лишения свободы на срок до года.
Это далеко не полный перечень санкций за незаконные действия, связанные с получением поддельных сертификатов о вакцинации – ведь соответствующие действия могут совершаться и с применением поддельных штампов медицинских организаций, подписей должностных лиц и т. п., которые тоже наказываются как по КоАП, так и по УК РФ, – однако его достаточно, чтобы сделать выбор в пользу законопослушного поведения. Сделай правильный выбор! Думай о своем здоровье и здоровье своих близких! — отмечают правоохранители.
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