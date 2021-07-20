penoplex
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | Полиция Крыма предостерегает от покупки подложных QR-кодов, удостоверяющие вакцинацию от COVID-19

crimeapress_news



«Верево Сити»
От коронавируса вакцинировано более 65% сотрудников крымских санаториев
Фото: rk.gov.ru

Полиция Крыма предостерегает от покупки подложных QR-кодов, удостоверяющие вакцинацию от COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 12:09 20.07.2021

Органы внутренних дел России фиксируют попытки использовать фиктивные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Сотрудники МВД по Республике Крым призывают граждан ответственно относиться к оформлению документов, связанных с подтверждением факта вакцинации от коронавирусной инфекции. QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 — это электронный медицинский документ, позволяющий преодолеть отдельные ограничения, установленные действующим законодательством. Использование сгенерированного QR-кода с привязкой к ложному порталу госуслуг нарушает санитарно-эпидемиологические правила и предусматривает административное наказание. Помимо этого, если использование подложного документа привело к наступлению тяжких последствий, виновные могут быть привлечены и к уголовной ответственности, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

МВД по Республике Крым обращается к гражданам: если Вам стало известно о фактах подделки, продажи или использования фиктивных документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, Вы можете сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефону «102». Кроме того, на официальном сайте МВД по Республике Крым действует раздел «Для граждан — Прием обращений», через который Вы можете передать соответствующую информацию.

Полиция Крыма предостерегает от покупки подложных QR-кодов, удостоверяющие вакцинацию от COVID-19

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.