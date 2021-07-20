Полиция Крыма предостерегает от покупки подложных QR-кодов, удостоверяющие вакцинацию от COVID-19

Органы внутренних дел России фиксируют попытки использовать фиктивные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Сотрудники МВД по Республике Крым призывают граждан ответственно относиться к оформлению документов, связанных с подтверждением факта вакцинации от коронавирусной инфекции. QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 — это электронный медицинский документ, позволяющий преодолеть отдельные ограничения, установленные действующим законодательством. Использование сгенерированного QR-кода с привязкой к ложному порталу госуслуг нарушает санитарно-эпидемиологические правила и предусматривает административное наказание. Помимо этого, если использование подложного документа привело к наступлению тяжких последствий, виновные могут быть привлечены и к уголовной ответственности, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

МВД по Республике Крым обращается к гражданам: если Вам стало известно о фактах подделки, продажи или использования фиктивных документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, Вы можете сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефону «102». Кроме того, на официальном сайте МВД по Республике Крым действует раздел «Для граждан — Прием обращений», через который Вы можете передать соответствующую информацию.