Полиция Крыма предупреждает: зарегистрирован новый вид Интернет-мошенничества на сайтах бесплатных объявлений

В полиции Крыма предупреждают: злоумышленники бывают убедительны и придумывают различные способы для того, чтобы обмануть доверчивых граждан. Существует схема, которую используют мошенники на сайте бесплатных объявлений: он направлен и в отношении тех граждан, которые хотят приобрести товар, так и в отношении тех, кто хочет продать товар.

Злоумышленники, используя указанный мобильный телефон на сайте, пишут покупателю/продавцу с намерением приобрести/продать товар, используя сторонний мессенджер, однако ссылаются непосредственно на тот сайт, где было размещено объявление. Человек, который хочет обмануть вас, будет использовать различные уловки, например, предлагать оформить доставку через сайт бесплатных объявлений, чтобы гарантировать перевод денежных средств и обеспечить контроль получения товара. Нужно знать, что мошенники специально маскируют подставные сайты под оригинальный, проверенный сайт и присылают ссылки на них. Если перейти по ссылке и попасть на такой замаскированный сайт, отличить его от настоящего бывает очень сложно. Когда вы оформляете заказ непосредственно через оригинальный сайт, все этапы сделки проходят в диалоге между продавцом и покупателем и весь процесс контролируется правилами сайта. Однако, переходя в другие мессенджеры, у злоумышленника появляется возможность получить от вас денежные средства, перевод которых не контролируется и отсутствуют гарантии приобретения товара или получения денежных средств, — поясняют в пресс-службе Министерства МВД России в Крыму.

Для того, чтобы обезопасить себя при приобретении или продаже товара на сайте бесплатных объявлений и не стать жертвой мошенников, рекомендуем:

вести переписку непосредственно на сайте бесплатных объявлений, не переходя на сторонние ресурсы;

знать о том, что чек о переводе денежных средств можно подделать, поэтому всегда проверять зачисление денег на ваш банковский счёт;

не переходить по ссылкам, отправленным вам покупателем/продавцом для оформления доставки, так как это может быть замаскированный сайт;

установите на телефон приложение, где можно проверить, кому принадлежит мобильный номер. В большинстве случаев, пользователи приложения, которые столкнулись с Интернет-мошенником — укажут данный факт.

Если вы стали жертвой мошеннических действий – незамедлительно обратитесь в полицию в ближайший отдел полиции или по номеру телефона «102».