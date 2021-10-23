Полиция напоминает крымчанам об ответственности за подделку «ковидных» медицинских документов

МВД по Республике Крым предупреждает граждан об ответственности за подделку и сбыт сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, справок с результатами ПЦР-теста, а также справок о медицинском отводе от прививки.

Сертификат о вакцинации является официальным документом, поэтому за незаконные операции с ним может грозить ответственность согласно ч. 3 ст. 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы. Однако стоит помнить, что ст. 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность не только для тех, кто подделывает официальные документы, но и для тех, кто их продает, приобретает или использует, — сообщили в МВД по РК.

При приобретении медицинских документов также есть вероятность стать жертвой мошенников. На сегодняшний день в сети Интернет появились предложения о возможности приобрести сертификат о вакцинации без прививки, а также медицинскую справку на наличие антител. Но стоит учитывать, что эти документы не проходят по базам данных, соответственно такие действия образуют состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение денежных средств гражданина путем обмана или злоупотребления доверием»).

Кроме того, владельцы фиктивных сертификатов о вакцинации ставят под угрозу жизни других людей, оставаясь потенциальным источником инфекции, и их действия могут содержать признаки преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ(«Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Силами служб участковых уполномоченных полиции, Управления организации охраны общественного порядка, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции проводится большая оперативно-розыскная деятельность по выявлению и пресечению совершения подобных фактов, — отметили в полиции.

МВД по Республике Крым призывает граждан воздержаться от приобретения и использования поддельных документов, тем самым ограничив себя и окружающих от опасности заболевания.

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