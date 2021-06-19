Полиция обеспечивает правовую и организационную помощь в пунктах временного размещения в Крыму

На особом контроле МВД – оказание всесторонней помощи местным жителям, пострадавшим от природных катаклизмов и затопления в Крыму (в первую очередь, в Керчи и Ялте). По поручению главы МВД по РК Павла Каранды, с целью обеспечения прав и законных интересов граждан, полиция организовала работу по оказанию правовой и организационной помощи пострадавшим в результате ЧС.

В Керчи и Ялте сотрудники подразделений по вопросам миграции прибыли в пункты временного размещения граждан, пострадавших от стихийного бедствия. В рамках правового информирования граждан они доводят алгоритм осуществления всех юридических процедур, которые в упрощенном режиме будут организованы для всех, кто находится в Центрах временного размещения, — сообщили в МВД по РК.

Руководители отделов по вопросам миграции довели до пострадавших информацию по восстановлению документов, утраченных или пришедших в негодность, оформленных ранее органами внутренних дел. Они отметили, что в связи с введением режима ЧС госпошлина за восстановление таких документов взиматься не будет. Также специалисты в индивидуальном порядке ответили гражданам на все вопросы, связанные с восстановлением их документов.

На сегодня уже оказана гражданину, прибывшего на отдых в Ялту из Санкт-Петербурга. У мужчины был куплен билет на самолет, при этом паспорт находился в сумочке, которую унесло потоком воды. Сегодня в течение получаса сотрудники подразделения по вопросам миграции выдали ему временное удостоверение личности для следования к месту жительства, благодаря чему турист смог благополучно улететь домой.

По вопросам, касающимся восстановления документов, в г. Керчи необходимо обращаться по адресу ул. Комарова, дом 7 (отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи), в г. Ялте – ул. Дзержинского, 35 (ОВМ ОП №3 Массандровский, ул. Сеченова, 19 (ОВМ ОП № 2 Ливадийский), г. Алупка, ул. Западная 10 (ОВМ ОП № 1 Алупкинский), — уточнили в МВД по РК.

Также продолжается широкомасштабная работа различных подразделений полиции по охране правопорядка. В Ялте и Керчи сотрудники задействованы на службу по обеспечению безопасности имущества граждан в вечернее и ночное время. Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется регулирование дорожного движения во всех аварийно опасных местах в населенных пунктах, пострадавших от паводка. Также активизированы иные наружные службы полиции.

Благодаря принятым мерам сотрудники полиции сумели не допустить серьезных происшествий на улицах и в общественных местах.

Фото и материалы: пресс-служба МВД по Республике Крым.