Полиция Севастополя: остерегайтесь мошенничеств с банковскими картами

В связи с тем, что жители Севастополя находятся в режиме самоизоляции, отмечают в пресс-службе УМВД России по городу, актуальным остаётся вопрос профилактики мошенничества с банковскими картами:

Безналичная оплата товаров и услуг уже давно зарекомендовала себя как удобный способ управления финансами и уверенно вошла в нашу повседневную жизнь. В любое время и в любом месте можно переводить деньги со счета на счет, оплачивать услуги и делать покупки. Современный способ оплаты становятся более удобным для потребителей и вместе с тем – отличная возможность для совершения махинаций.

Мошенники применяют разные методы хищения денежных средств с банковских карт – взламывают личный кабинет в онлайн-банкинге владельца карты, заполучают PIN-код, узнают данные карты посредством SMS-сообщений, используют специальные считывающие устройства, но одной из самых распространенных схем среди мошенников остаются телефонные звонки.

Злоумышленники при разговоре с владельцем платежной карты представляются сотрудником службы безопасности банка.

Они сообщают, что банковский счёт подвергся подозрительному вмешательству и для защиты находящихся на нём денежных средств необходимо принять срочные меры. Мошенники предлагают перевести деньги на якобы резервные счета с помощью интернет-банкинга или банкомата. Стоит отметить, что в ходе общения злоумышленники свободно оперируют банковской терминологией и очень убедительно дают рекомендации, выполнив которые можно потерять все свои сбережения.

При возникновении подобных ситуаций рекомендуем позвонить в банк, который обслуживает вашу банковскую карту, и убедиться, что с вашим счетом все в порядке.