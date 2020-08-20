Полиция Севастополя предупреждает: активизировались мошенники. Под угрозой банковские карты

В Севастополе регистрируются случаи мошеннических действий с использованием электронных средств платежа. В связи с этим полиция просит соблюдать соответствующие меры предосторожности.

Мошенники звонят владельцам банковских карточек и, представляясь работниками службы безопасности финансовых учреждений, сообщают о том, что с электронных средств платежа списаны деньги, совершено их хищение и т.д., после чего требуют передать им сведения о пин-коде и пароле под предлогом срочной блокировки. В некоторых случаях злоумышленники отправляют смс-сообщения подобного характера якобы от имени банка. Узнав у потерпевших данную информацию, преступники завладевают их денежными средствами. Поэтому при поступлении подобных звонков не доверяйте неизвестным и ни в коем случае не сообщайте им пин-код и пароль. В такой ситуации рекомендуется обратиться в банк, который вас обслуживает, и убедиться, что с вашей карточкой все в порядке. Кроме того, преступники устанавливают в сети «Интернет» веб-сайты, для которых необходим ввод номера карты и пин-кода. Не оставляйте данные карты на сайтах, вызывающих подозрение. Не держите на карте, которую используете для интернет-платежей, большие суммы, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.